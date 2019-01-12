​В минском метро устроили "теплый" прием пророссийскому казаку: фото и видео

В Беларуси в столичном метро из вагона выгнали пророссийского казака, при этом сбив с него шапку-"папаху".

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Участник спора (который снимал видео) объяснил причину скандала. По его объяснением, он встретил в метро подвыпившего пророссийского активиста, так называемого казака, на перроне станции метро "Купаловская", который начал его оскорблять.

Конфликт продолжился в вагоне, где автор видео сбросил с оппонента шапку. В конце концов "казак" был вынужден выйти из вагона.

"Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости. Мы с друзьями не первый раз ставим таких людей на место", - объясняет свою мотивацию автор видео.

По этому видео трудно понять, что стало первопричиной конфликта и кто первым стал вести себя некорректно.

Как сообщал "Апостроф", пророссийскую пропагандистку из Одессы Елену Бойко, которую власти РФ решили депортировать в Украину, надолго поместили в миграционный центр.