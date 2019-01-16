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​Прожевали и выплюнули: предавшая Украину журналистка высказалась о депортации из России

среда, 16 января 2019, 17:04

Скандальная львовская пропагандистка Елена Бойко, которую, несмотря на все ее "старания" на РосТВ, выдворили из России, заявила, что ее вышвырнули, как использованную тряпку.

Об этом она рассказала по телефону журналисту PolitRussia.

По ее словам, СБУ плодотворно сотрудничает с силовыми структурами России на достаточно высоком уровне, которые могут давать такие указания.

"Хотелось бы, чтобы и Путин, и Лавров присмотрелись к своим сотрудникам, потому что я понимаю, что это не на уровне рядовых сотрудников", – заявила Бойко.

По ее словам, ее выдворение - огромный удар по имиджу России.

"Потому что фраза "Россия своих не бросает", нет она их не бросает, она их просто выплевывает. Прожевывает и выплевывает в руки СБУ", – думает пропагандистка.

Кроме того, журналистка посоветовала украинцам, которые "прячутся" в России, бежать оттуда.

"Скажем так, поскольку эти люди еще менее защищены, чем я. За меня встали и друзья-журналисты, и политики и депутаты Госдумы и омбудсмен. И при всем при том, меня вышвырнули, как грязную использованную тряпку. Я бы советовали всем этим людям, как можно скорее удирать из России. потому, что к сожалению президент говорит одно, а люди, которым он поручил выполнять свои вот эти задания, они не просто их не выполняют, они их саботируют, они их извращают, они уничтожают имидж России. Поэтому я советую всем разбегаться оттуда, пока не поздно", – сказала Бойко.

Как сообщал "Апостроф", одиозную сторонницу Кремля из Львова Елену Бойко, которая выступала на российских пропагандистских ток-шоу с поддержкой террористов ЛДНР и критикой украинской власти, выдворили из РФ.

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