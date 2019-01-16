Ярую фанатку "русского мира" депортировали из РФ в Украину: появились забавные подробности

Одиозную сторонницу Кремля из Львова Елену Бойко, которая выступала на российских пропагандистских ток-шоу с поддержкой террористов ЛДНР и критикой украинской власти, выдворили из РФ.

Об этом написал редактор PolitRussia Руслан Осташко в Twitter.

"Украинские пограничники пришли за Еленой Бойко на нейтральную территорию и забрали её", - написал он.

"Елена Бойко пять лет клеветала на Украину по всем каналам российского телевидения. И даже била "бандеровцев" в прямом эфире. И какая благодарность? Сегодня утром ее депортировали в Украину", - пишет российское издание "Грани.Ру".

В сети поднялась волна сарказма по этому поводу.

Как сообщал "Апостроф", пророссийская пропагандистка из Одессы Елена Бойко, которая недавно пропала в Москве, вела в столице РФ довольно аморальный образ жизни.