​Малютка Путин: появилось смешное видео визита российского президента в Сербию

В сети появилось забавное видео с президентом России Владимиром Путиным на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичом в Белграде, на котором видно, на сколько российский глава меньше ростом присутствующих.

Видео опубликовала "Роисся24" в Facebook.

Видео кадры сопровождаются смешной озвучкой, и благодаря ускорению видно, какие маленькие шажки он делает. В целом получилась очень забавная картина.

Под видео появились саркастические комментарии.

"Голиаф русского мира. Гаргантюа евразийского пространства. Атлант прогрессивного человечества", "Самый лучший из людей!", "А добрый какой! Детей в пупки как целует видели?", "Ой, а что там за чёрный колобок катился среди толпы?", "Малютка ты наша", "сбылась бы мечта многих... если охранник-шкаф - случайно - упал на впереди идущего...", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фото президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александаром Вучичем.