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Наполеон-то ниже и ниже: в сети фурор вокруг нового фото Путина

четверг, 17 января 2019, 19:50

В сети высмеяли фото президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александаром Вучичем.

Неудачный снимок для главы Кремля опубликовали в Twitter Nasha Canada.

На фото заметна огромная разница в росте между политиками. Комментаторы принялись шутить по поводу того, как Путин (рост около 1,70 м) выглядит на фоне двухметрового Вучича (рост 1,99 м)

"Наполеон-то наш все ниже и ниже", - гласит подпись.

Как сообщал "Апостроф", во время встречи Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Путин, Вучич

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