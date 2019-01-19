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Названы главные угрозы здоровью людей в 2019 году

суббота, 19 января 2019, 00:24

Всемирная организация здравоохранения опубликовала список глобальных угроз здоровью людей в 2019 году: в него впервые попал отказ от прививок.

Соответствующий список опубликован на сайте организации.

Как отмечается, в ВОЗ акцентируют, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов борьбы с болезнями и уже спасает от преждевременной смерти 2-3 миллиона человек в год. Как сообщили в организации, отказ от прививок имеет разные причины, в том числе и отсутствие доступа к современным вакцинам и неуверенность в их безопасности.

Кроме отказа от прививок, в список глобальных угроз вошли загрязнение воздуха (по версии ВОЗ, это главная угроза), изменение климата, неинфекционные заболевания вроде диабета и рака, новая пандемия гриппа, тяжелые условия жизни из-за конфликтов и экологических кризисов, устойчивость к антибиотикам.

Также, среди глобальных угроз – лихорадка Эбола и другие опасные инфекционные заболевания, слабые системы первичной медико-санитарной помощи, лихорадка денге и ВИЧ. Отметим, что в список 2018 года в основном вошли инфекционные заболевания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с начала 2019 года от кори в Украине уже умер один ребенок.

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