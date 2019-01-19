​Профессор кадильно-коптильных наук: сеть смеется над присвоением патриарху РПЦ научной степени

В сети бурно обсуждают присвоение главе Русской православной церкви Кириллу почетного звания профессора Российской академии наук.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы академии Светлана Попова, передают российские СМИ.

По ее словам, патриарх Кирилл оказался "большим популяризатором науки" и друг ученого Сергея Капицы и экс-президента РАН Юрия Осипова.

Также сообщается, что Кирилл неоднократно участвовал в съемках популярной телепередачи о науке "Очевидное - невероятное" и знал отца нынешнего президента РАН".

Сообщается, что церемония присвоения звания патриарху пройдет 22 января.

В ответ на сообщение в сети поднялась волна саркастических комментариев.

"Кто-нибудь помнит стишок-пирожок про храмы и вай-фай, поделитесь?", "какая наука, такие и ученые...", "Всего-то?? А Рамзан Ахматыч, в его молодые годы, дослужился до академика))", "Тема диссертации, куда дуля туда дым......", "Генерала КГБ-ФСБ он уже имеет, дальше повышать некуда - остались только гражданские звания", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети с юмором обсуждают заявление московского патриарха Кирилла о негативном воздействии гаджетов и интернета на человека.