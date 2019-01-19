​В России грузчик совершил ограбление века: опубликовано видео

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суббота, 19 января 2019, 01:38

Мужчина воровал продуктовые тележки, а после сдавал их на металлолом. Общая сумма наворованного составила 855 тыс. российских рублей.

Об этом сообщает ТАСС.

"Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали 22-летнего жителя столицы по подозрению в совершении кражи имущества одного из супермаркетов столицы", - сообщили правоохранители.

Известно, что в полицию о краже сообщил работник отдела безопасности одного из супермаркетов столицы. По словам заявителя, неизвестные лица похитили с территории магазина порядка 235 тележек для перевозки продуктов общей стоимостью более 855 тыс. рублей. Вскоре один из подозреваемых был задержан.

"Мужчина работал в супермаркете грузчиком и имел свободной доступ к складским помещениям, где находились тележки. Совместно с неустановленными соучастниками на автомобиле "Газель" они перевозили похищенное имущество для дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома. Полученными денежными средствами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Ведется розыск остальных злоумышленников.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве владельцы кофейни пожаловались на своего бариста, который украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока.

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