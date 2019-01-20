​На популярном лыжном курорте в Альпах произошло смертельное ЧП: видео

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воскресенье, 20 января 2019, 11:39

20 января в результате пожара в здании на горнолыжном курорте Куршавель, во французских Альпах, два человека погибли, 14 людей пострадали.

Об этом сообщает 360tv.

Согласно информации, загорелись на два этажа здания, где проживали около 60 сезонных работников. Причина пожара пока не известна. По предварительным данным, к возгоранию привела халатность сотрудников курорта.

Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, находящихся в здании людей.

Для устранения пожара было эвакуировано более 70 пожарных машин. Остановить распространение огня пожарным удалось только спустя несколько часов.

Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Информация о причине пожара устанавливается. На месте происшествия находятся представители власти города.

Как сообщал "Апостроф", в результате мощного взрыва на трубопроводе в Мексике (штат Идальго) погибли 76 человек, еще более 70 получили ранения.

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