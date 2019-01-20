​Число погибших от взрыва в Мексике резко выросло: опубликовано новое видео

Число погибших вследствие мощного взрыва на трубопроводе в Мексике (штат Идальго) возросло до 76 человек.

Об этом сообщает 360tv в Telegram-канале.

Сообщается также о более 70 раненых. По информации местных СМИ, губернатор Идальго Омар Фаяд сказал мексиканскому телевидению, что число жертв и раненых все еще может возрасти.

По данным государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex), трубопровод в городе Тлахуэллипан взорвался после того, как злоумышленники пробурили незаконный кран.

Взрыв был одним из самых страшных в новейшей истории страны, которая пострадала от сотен незаконных нарушений своей сети нефте- и газопроводов.

"Я призываю все население не участвовать в краже топлива. Помимо того, что это незаконно, это подвергает риску вашу жизнь и жизнь ваших семей", - написал Фаяд в Twitter.

Снимки, сделанные ранее днем, показали, что из трубопровода хлестал фонтан топлива.

Как сообщал "Апостроф", в городе Ангарск (Иркутская область) произошел пожар со взрывами на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Также в столице Колумбии Боготе 17 января прогремел мощный взрыв возле здания полицейской академии, в результате чего погибли более 20 человек. В этот же день в здании университета в Лионе произошел сильный взрыв.