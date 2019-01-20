​Умер самый старый мужчина на Земле: что о нем известно

20 января в возрасте 113 лет скончался японец Масадзо Нонака, признанный старейшим мужчиной на Земле.

Об этом сообщает издание Kyodo.

Масадзо Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо.

Житель японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в возрасте 113 лет.

Отмечаеся, что японец умер в своем доме в поселке Асеро.

Масадзо Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках Нонака онсэн в этой местности.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

Напомним, Масадзо Нонака был признан самым старым мужчиной на Земле в апереле 2018 года. Тогда его возраст составлял 112 лет и 259 дней. У Нонаки было семь братьев и сестер, а также пятеро детей. В свободное время он любил смотреть телевизор, читать газеты и есть сладости.

Как сообщал "Апостроф", в США на 113-м году умер старейший ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон.