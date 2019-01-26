​Темная сторона Кремля: в сети появилась коллекция документов об агрессии России

Проект DDoSecrets website разместил в анонимной сети в зашифрованном виде масштабную коллекцию электронной переписки, полученную путем хакерских взломов и утечек информации, в которой содержатся документы, большинство из которых касаются агрессии России в Украине и взаимоотношений Кремля с РПЦ.

Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации, сайтом занимается менее 20 человек, которые живут в разных странах. Большинство документов важны для понимания российской войны в Украине, а также связей между Кремлем и Русской православной церковью. Их публиковали ранее, однако теперь собрали в новую коллекцию. Все документы - в публичном доступе. Объем собранного материала - 175 гигабайт.

"Полученные архивы электронных писем и внутренних документов были размещены по всему Интернету, а новая коллекция стремится собрать все в одном месте", - говорится в материале.

В группе DDoSecrets отметили, что основные файлы новой коллекции под названием "Темная сторона Кремля" включают "сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов/террористов в Украине".

В частности, сюда также попал объемный архив материалов с МВД России, который WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году.

Среди прочих, активисты обнародовали многие российские электронных писем и материалов, полученных хакерской группой "Шалтай Болтай", документы российского экспортера оружия "Рособоронэкспорт". В перечень попали и материалы о фальсификации истории падения в Украине малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Сайт работает примерно по модели WikiLeaks - приглашая хакеров и информаторов отправлять конфиденциальные документы. Обнародование этой информации многие восприняли как символическое "возмездие" России за кибернападения во время президентской кампании в США 2016 года.

Как сообщал "Апостроф", росСМИ опубликовали "документ", украденный хакерами в СБУ.