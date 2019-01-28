​США готовят Путину военный сюрприз в Японии: подробности

США планируют разместить на территории Японии новый радар для защиты от удара межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Об этом сообщает газета Yomiuri.

По ее данным, американская сторона хочет развернуть стационарный наземный радар, который сможет отслеживать МБР практически непосредственно с момента запуска. Информацией, собранной с помощью устройства, будут делиться с Силами самообороны Японии. При этом защищаться предполагается от возможных атак по США со стороны Северной Кореи, Китая и России.

Отмечается, что Вашингтон намерен начать переговоры с Токио как можно скорее. Американская сторона хочет развернуть новый радар уже к 2025 году. Аналогичную систему планируется начать использовать на Гавайях на два года раньше - в 2023-м.

В Японии к 2023 году планируется разместить два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore - это наземная версия системы Aegis ("Иджис"). Решение было принято в декабре 2017-го. Комплексы намерены развернуть в префектурах Акита и Ямагути, таким образом они должны покрыть территорию всей страны.

19 января Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой главными соперниками Вашингтона названы Россия и Китай. В документе также отмечалось, что угрозу безопасности США представляют Иран и Северная Корея. Отдельно в нем говорилось и о планах усовершенствовать возможности системы противоракетной обороны.

Как сообщал "Апостроф", Минобороны России показало ракету 9М729 и модифицированную версию пусковой установки для нее, которые США считает нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).