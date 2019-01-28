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​В Москве запаниковали из-за готовящейся провокации боевиков ИГИЛ

понедельник, 28 января 2019, 13:14

Боевики "Исламского государства" массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с "выдавливанием" беженцев в сторону России.

Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, передают российские СМИ.

"Боевики ИГИЛ в массовом порядке неизвестными вертолётами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев (и со всеми последствиями) в строну России", — заявил он во время итоговой коллегии МВД по Татарстану.

По словам Зубова, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана.

"Мы видим, что у нас идёт приток мигрантов из определённых стран. Несмотря на то что они, судя по показателям, стали вести себя более законопослушно, тем не менее та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления - они изначально требуют нашего повышенного внимания", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы дома с 39 погибшими и маршрутки с тремя погибшими в Магнитогорске (Россия).

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