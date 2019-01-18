Взрывы в Магнитогорске: появилось неожиданное заявление ИГИЛ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы дома с 39 погибшими и маршрутки с тремя погибшими в Магнитогорске (Россия).

Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов фl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", - говорится в сообщении.

Напомним, маршрутка в Магнитогорске взорвалась в центре города 1 января. А взрыв в жилом доме произошел днем ранее, 31 декабря.

Как сообщал "Апостроф", в России прогремел мощный взрыв на химзаводе. ЧП произошло в Ленинградской области, в Кингисеппе, на химзаводе "Полипласт".