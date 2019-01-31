​В России заговорили о возможной войне с Японией: генерал озвучил сценарий

Доктор военных наук, генерал-полковник (РФ) Анатолий Зайцев спрогнозировал последствия возможной войны России и Японии. По его мнению, в этом случае США мгновенно разместят на Курилах свои базы.

Об этом эксперт написал в российском издании "Военно-промышленный курьер".

По словам эксперта, японские власти не отказались от экспансионистских амбиций и "плана Великая Япония до Урала". Также он сравнил силы и средства двух стран на Дальнем Востоке и счел, что превосходство на стороне Токио.

Так, он отметил, что у России есть 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. Япония владеет 66 кораблями, в том числе пятью эсминцами-вертолетоносцами со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, а также 18 подводными лодками, треть из которых являются новыми, семью ракетными, восемью десантными и 25 минно-тральными катерами, пятью морскими танкерами, двумя корабля управления, двумя поисково-спасательными судами, одним минным заградителем, тремя БДК и двумя малыми десантными кораблями, порядка 180 самолетами и 140 вертолетами.

По мнению Зайцева, пользуясь военным превосходством, Токио может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам. При этом Вашингтон займет нейтральную позицию, пытаясь однако убедить Москву не применять ядерное оружие. Китай останется в стороне, но, вероятно, настаивая на своих территориальных претензиях к РФ.

В конечном итоге, полагает эксперт, Япония учтет интересы США, и "уже на следующий день" на Курильских островах расположатся американские военные базы.

Как сообщал "Апостроф", для Украины возможный договор между Россией и Японией по Курильским островам является важным, поскольку добавит Кремлю международного веса и станет дополнительным козырем в переговорах с Западом.