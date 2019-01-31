РУС. | УКР.

четверг, 31 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.45
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 января

13:41
Опубликовано видео инцидента в небе с самолетами Путина и НАТО
13:21
Тимошенко рассказала, что необходимо для подъема экономики
13:21
Был неопытным: Кондратюк рассказал о конфликте с Козловским
13:20
Эксперты Европейской ассоциации угля дали оценку методике "Роттердам+"
13:16
Минюст официально зарегистрировал ПЦУ: онлайн-карта и данные о новых парафиях
13:14
Соблазнительная Астафьева покорила сеть новой фотосессией
13:13
В ЕС придумали, как обойти иранские санкции США
13:09
​В России заговорили о возможной войне с Японией: генерал озвучил сценарий
13:07
Названа дата заседания суда в США по делу Лазаренко
12:58
Стала известна точная дата следующего боя Ломаченко
12:44
Очередной "привет" от "русского мира": появились фото обстрела боевиками важного объекта на Донбассе
12:30
Ани Лорак официально развелась с мужем-изменщиком
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В России заговорили о возможной войне с Японией: генерал озвучил сценарий

четверг, 31 января 2019, 13:09

Доктор военных наук, генерал-полковник (РФ) Анатолий Зайцев спрогнозировал последствия возможной войны России и Японии. По его мнению, в этом случае США мгновенно разместят на Курилах свои базы.

Об этом эксперт написал в российском издании "Военно-промышленный курьер".

По словам эксперта, японские власти не отказались от экспансионистских амбиций и "плана Великая Япония до Урала". Также он сравнил силы и средства двух стран на Дальнем Востоке и счел, что превосходство на стороне Токио.

Так, он отметил, что у России есть 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. Япония владеет 66 кораблями, в том числе пятью эсминцами-вертолетоносцами со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, а также 18 подводными лодками, треть из которых являются новыми, семью ракетными, восемью десантными и 25 минно-тральными катерами, пятью морскими танкерами, двумя корабля управления, двумя поисково-спасательными судами, одним минным заградителем, тремя БДК и двумя малыми десантными кораблями, порядка 180 самолетами и 140 вертолетами.

По мнению Зайцева, пользуясь военным превосходством, Токио может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам. При этом Вашингтон займет нейтральную позицию, пытаясь однако убедить Москву не применять ядерное оружие. Китай останется в стороне, но, вероятно, настаивая на своих территориальных претензиях к РФ.

В конечном итоге, полагает эксперт, Япония учтет интересы США, и "уже на следующий день" на Курильских островах расположатся американские военные базы.

Как сообщал "Апостроф", для Украины возможный договор между Россией и Японией по Курильским островам является важным, поскольку добавит Кремлю международного веса и станет дополнительным козырем в переговорах с Западом.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ускорит ли Brexit распад Великобри­­тании: линия разлома уже четко вырисовалась

Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия

Украине нужно готовиться к новой военной атаке: Россия хочет территории вдоль Азовского моря - экс-заместитель генсека НАТО

Украине грозит новая волна насилия: Запад может не помочь - экс-замглавы НАТО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: