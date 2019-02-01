​Стало известно о смерти в Москве известного ученого родом из Украины

14 января в Москве (РФ) на 83-м году жизни умер известный ученый в области мелиорации и охраны земель Александр Голованов родом из Мелитополя.

Об этом сообщают местные СМИ.

Голованов известен за рубежом своими фундаментальными трудами по проблемам комплексных мелиораций, прогнозированию и регулированию водного, солевого и теплового режимов мелиорируемых земель в различных природных зонах.

Родился Александр Иванович в 1936 году в Мелитополе. Но большую часть своей жизни провел в Москве. Он окончил Московский институт инженеров водного хозяйства им. В.Р. Вильямса (впоследствии - Московский гидромелиоративный институт, ныне - Московский государственный университет природообустройства). С 1979 по 1990 г.г. Голованов был ректором университета, до конца жизни работал на развитие науки.

Ученый впервые предложил понятие "мелиоративный режим земель", которое принято в мелиоративной науке. Оптимальный мелиоративный режим обеспечивает повышение плодородия почв, охрану окружающей среды и всестороннее обоснование параметров мелиоративных систем. Он получил патент на новый способ очистки почв и подземных вод от нефтепродуктов.

Свободно владея английским языком, Александр Иванович активно участвовал в международном сотрудничестве, в 1968 году прошел 10-ти месячную стажировку в Нидерландах, в 1972 году читал лекции в Финляндии. В 1977 г. полгода читал лекции и руководил аспирантами в Мексиканском сельскохозяйственном университете (Чапинго), где подготовил двух кандидатов наук. Работал экспертом в Иране, в 1997 году читал лекции в Сирии, участвовал в работе ряда международных конгрессов (Турция, Италия, Франция). Неоднократно выезжал за рубеж для оказания помощи в развитии мелиоративного образования (Алжир, Куба, Мексика, Болгария), опубликовал 10 научных трудов в зарубежных изданиях, подготовил 7 кандидатов наук для стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Голованов - автор свыше 140 опубликованных научных и учебно-методических трудов, в том числе 3-х монографий, 8-ми учебников и многих учебных пособий.

Сердце нашего известного земляка перестало биться 14 января 2019 года. Он умер после инсульта. Ученого с мелитопольскими корнями похоронили на Митинском кладбище в Москве.

Как сообщал "Апостроф", 19 января во Львове на 99 году жизни умер один из лидеров ОУН (б), бывший узник нацистского концлагеря "Аушвиц" Омелян Коваль.