​Давно используют на росТВ: соцсети обсуждают передачу воинам Путина оружия, вызывающего тошноту и глюки

В российских СМИ появилась информация о получении военно-морским флотом РФ станции визуально-оптических помех, которая вызывает у противника галлюцинации и ослепляет его.

В сети не без сарказма отреагировали на соответствующую новость.

"Военно-морской флот России получил на вооружение станцию визуально–оптических помех 5П-42 "Филин", которая вызывает у противника галлюцинации и ослепляет его. Техникой оснастят четыре фрегата", - сообщают росСМИ.

Тут же появилась реакция пользователей соцсетей.

"Это оружие, прошло обкатку на народе, перед голосованием", "Сначала галлюцинации начинаются у читателей", Оружие работает: проверено и испытано на населении России. Эффект - потрясающий", "Этой станцией уже давно пользуются на кремле тв", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли испытательный запуск российской ракеты комплекса "Авангард", оснащенной гиперзвуковым крылатым боевым блоком.