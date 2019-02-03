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В небе над Кубой взорвался и упал метеорит: фото и видео

воскресенье, 03 февраля 2019, 00:21

В пятницу, 1 февраля, в небе над Кубой в провинции Пинар-дель-Рио близ города Виньялес прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает CNN.

Взрыв был слышен в нескольких муниципалитетах страны. Власти страны сообщили о падении метеорита. Ранее небесное тело было замечено в небе над американским штатом Флорида.

Поначалу предполагалось, что мог взорваться военный самолет, однако эти сообщения были опровергнуты.

Как говорят очевидцы, перед тем как произошел взрыв, они увидели "огонь и дым в небе".

По предварительным данным пострадавших в результате инцидента нет. Зафиксированы незначительные разрушения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе в Карпатах в один из дворов упал с неба метеорит, который вызвал пожар.

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