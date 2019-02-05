​Папа Римский провел историческую литургию в ОАЭ: появились впечатляющие фото

Папа римский Франциск провел мессу на стадионе в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Эта месса стала первой литургической службой папы Римского на аравийском полуострове.

Литургия состоялась на стадионе Zayed Sports City. Папа Римский прибыл на стадион на своем знаменитом транспортном средстве - так называемом папамобиле, его приветствовали криками "Да здравствует, папа" и "Мы любим тебя!". Согласно подсчетам, на мессе присутствовали 135 тыс. человек.

Организаторы заявили, что на богослужение должны были прибыть верующие из 100 стран, на нем присутствуют и мусульмане.

Папа Римский провел мессу на итальянском языке, ее при помощи субтитров переводили на арабский и английский языки.

В речи он обратился к верующим, находящимся далеко от дома и испытывающим неуверенность в будущем. Также он призвал к умеренности.

"Господь не просил нас создавать грандиозные проекты или привлекать к себе внимание широкими жестами. Он просил нас только об одном произведении, исполнимом для каждого - о нашей жизни", - сказал Франциск.

Во время мессы верующие также услышали молитвы на разных языках.

Как сообщал "Апостроф", ранее на встрече с Папой Римским в Ватикане произошел трогательный случай с ребенком.