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​В Париже мощный пожар вспыхнул в элитном доме: много погибших, фото, видео

вторник, 05 февраля 2019, 08:31

В ночь на 5 февраля в богатом районе столицы Франции, 16 округе, произошел масштабный пожар в многоэтажке, в результате которого погибли семь человек.

Об этом сообщает AFP.

Известно также, что 28 человек получили ранения, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Впрочем, как отмечают спасатели, количество пострадавших может увеличиться. Ведь на седьмом и восьмом этажах все еще горит огонь.

Некоторые из жителей забрались на крыши соседних домов, чтобы спрятаться от огня и дыма. Пожарным пришлось провести несколько спасательных операций, чтобы достать жителей, прятавшихся на крышах.

Около 3:30 ночи эвакуацию жителей улицы Эрлангер завершили. По состоянию на утро 5 февраля еще 200 пожарных продолжали тушить огонь и заботиться о раненых.

Как сообщал "Апостроф", результате взрыва, который произошел 12 января в Париже, погибли четыре человека.

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