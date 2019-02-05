Вишенка на тортик: россиян шокировала новая инициатива людей Путина

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вторник, 05 февраля 2019, 10:44

Депутаты Госдумы (РФ) для "подстраховки" собираются принять законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.

Об этом сообщает "Дождь", ссылаясь на собственные источники.

"Наши источники в администрации президента и Госдуме говорят, что депутаты планируют одобрить законопроект сенатора Андрея Клишаса о "суверенном интернете" в первом чтении уже в феврале", - говорится в сообщении.

Законопроект Клишаса планируется принять в феврале и после этого дорабатывать.

По мнению авторов, принятие закона об автономном сегменте российского интернета позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.

В соцсети бурно отреагировали на предстоящее принятие закона.

Как сообщал "Апостроф", в России существенно выросло желание изменений в стране, о чем свидетельствует падение рейтинга главы Кремля Владимира Путина и всей верхушки власти.

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