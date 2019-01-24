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Остановить будет сложно: Путину напророчили массовые протесты

четверг, 24 января 2019, 05:42

В России существенно выросло желание изменений в стране, о чем свидетельствует падение рейтинга главы Кремля Владимира Путина и всей верхушки власти.

Об этом в интервью "Собеседнику" заявил лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Власти пора понять, что она играет с огнем и завтра у нас могут начаться процессы похлеще, чем во Франции, где выступают "желтые жилеты", - сказал он.

Удальцов отметил, что в плане протестов Россия – "непредсказуемая страна", добавив, что "нарастает чувство, что этот момент (революция, – "Апостроф") не за горами".

"Если народ проснется и поднимется, это будет сложно остановить", – отметил лидер "Левого фронта".

По его словам, основная претензия россиян к власти в том, что люди постоянно сталкиваются с антисоциальными законами, действиями правительства – повышением тарифов и НДС, ростом цен, а также с циничными высказываниями чиновников.

"Это все людей раздражает. Поэтому и тема территориальной целостности может общество всколыхнуть практически в любой момент", - сказал он.

Удальцов допустил, что все может начаться "в ближайший месяц, если каких-то кардинальных изменений не произойдет".

Как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года в России зафиксировали рекордное падение рейтинга доверия к Путину.

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