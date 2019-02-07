​Мира не будет! На Кремль ТВ с воплями сцепились из-за бандеровцев, видео

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четверг, 07 февраля 2019, 15:37

На росТВ произошла жесткая перепалка между кремлевским пропагандистом, политологом Николаем Платошкиным и украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом.

Конфликт возник во время эфира пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Началом конфликта стали возмущения Трюхана по поводу того, что россияне постоянно позволяют себе оскорблять украинцев в эфирах. Платошкин даже не стал опровергать этот факт и разразился грязными ругательствами в адрес Украины.

"Бандеровцы - мразь, сволочь и подонки! Так было и будет! Никакого мира с вами не будет! С бандеровцами не будет мира! Добьем вашу сволочь!", - выкрикнул он.

Скандальная ведущая Ольга Скабеева еще больше усугубила ситуацию.

"Если кто-то очень серьезно болен, это надо диагностировать и лечить? Вот вы больны, Украина больна своей страшной властью! И мы можем себе позволить наводить порядок на территории государства, которое отравляет нам жизнь последние пять лет!", - заявила она.

После этого Платошкин продолжил оскорблять украинцев, называя их "негодяями, подонками и нацистскими холуями", и Трюхан потребовал, чтобы он замолчал.

"А чего мне молчать, вы здесь не командуйте, бандеровец! Трюхан, уезжайте из нашей агрессивной страны! Найдите мужество! Не отравляйте воздух! Селянский бандеровский хор! У меня просьба — заткнуть бандеровскую сволочь! Пусть он обидится и уйдет. Уйдите отсюда!",- огрызнулся пропагандист.

За материалами "Обозревателя".

Как сообщал "Апостроф", ранее в эфире российского телевидения отметились очередным скандальным заявлением в адрес Украины, предложив разбомбить Администрацию президента страны.

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