РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

17:11
​Стало известно, кто может стать "справедливым арбитром" на выборах в Украине
17:02
Православные паспорта: в сети высмеяли идею оккупантов Крыма сделать фейс-контроль в "Херсонесе"
17:02
Нет других певцов? В России недовольны выбором участника для Евровидения
16:55
Динамо - Мальме: полное видео матча
16:50
Скандал с наблюдателями России на выборах в Украине: появилась реакция Кремля
16:43
Трансформация: стало известно об уходе одного из ключевых менеджеров "Нафтогаза"
16:36
​Масштабная чистка в России: Путин уволил 11 генералов
16:35
На Прикарпатье мужчина обстрелял радиостанцию и ранил полицейского: фото
16:29
Гибель иностранцев в ДТП в Виннице: новые подробности, фото и видео
16:20
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
16:19
СМИ рассказали, почему азартные украинцы платят российскому "Чемпиону"
16:10
В Бразилии произошла страшная трагедия с юными футболистами: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Масштабная чистка в России: Путин уволил 11 генералов

пятница, 08 февраля 2019, 16:36

Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС, а также произвел ряд назначений в правоохранительных органах.

Об этом следует в указе, опубликованном российскими СМИ.

Указ подписан в пятницу.

От должностей освобождены генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел Татарстана; генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, служивший в МЧС; генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, которая была старшим помощником председателя Следственного комитета (СК); генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов, замначальника красноярского главка МВД; генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, возглавлявший управление ФСИН по Кировской области; генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, руководивший управлением СК по Татарстану; генерал-полковники внутренней службы Игорь Одер и Игорь Панин (оба из МЧС); генерал-майор полиции Сергей Солопов, начальник антикоррупционного управления московского главка МВД.

Кроме того, Путин произвел в правоохранительных органах ряд назначений.

Известно также, что президент РФ освободил от должности начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова и назначил его помощником главы МВД РФ.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин уволил 11 генералов из таких госструктур, как Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) и Следственный комитет (СК).

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия

Ускорит ли Brexit распад Великобри­­тании: линия разлома уже четко вырисовалась

Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия

Украине нужно готовиться к новой военной атаке: Россия хочет территории вдоль Азовского моря - экс-заместитель генсека НАТО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: