​Масштабная чистка в России: Путин уволил 11 генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС, а также произвел ряд назначений в правоохранительных органах.

Об этом следует в указе, опубликованном российскими СМИ.

Указ подписан в пятницу.

От должностей освобождены генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел Татарстана; генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, служивший в МЧС; генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, которая была старшим помощником председателя Следственного комитета (СК); генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов, замначальника красноярского главка МВД; генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, возглавлявший управление ФСИН по Кировской области; генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, руководивший управлением СК по Татарстану; генерал-полковники внутренней службы Игорь Одер и Игорь Панин (оба из МЧС); генерал-майор полиции Сергей Солопов, начальник антикоррупционного управления московского главка МВД.

Кроме того, Путин произвел в правоохранительных органах ряд назначений.

Известно также, что президент РФ освободил от должности начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова и назначил его помощником главы МВД РФ.

Как сообщал "Апостроф", 6 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин уволил 11 генералов из таких госструктур, как Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) и Следственный комитет (СК).