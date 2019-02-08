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Стало известно о важной военной инициативе США в Литве

пятница, 08 февраля 2019, 20:59

В Латвии разместятся 13 американских вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk и около 150 военнослужащих.

Об этом сообщает Delfi.

Издание уточняет, что указанные военнослужащие будут обеспечивать работу вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk на авиационной базе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде. Также США и Литва будут проводить совместные тренировки.

Размещение американского контингента в Литве призвано укрепить безопасность.

Как сообщалось, ранее в Литве объяснили, почему помогают Украине бороться против России. Также пропагандистам Путина устроили "теплый прием" в Литве. Подробнее о помощи Украины со стороны Европы читайте в материале "Апостроф.Экономика": "План Маршалла" для Украины: что нужно сделать Киеву ради 5 млрд евро в год".

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Раздел: Мир Тема:
Теги: Латвия, США

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