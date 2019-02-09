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​Австралию охватил разрушительный шторм: десятки районов затоплены, фото и видео

суббота, 09 февраля 2019, 09:18

В австралийском Сиднее из-за сильной грозы обесточены больше 40 тысяч домов и затоплены десятки районов.

Об этом сообщают западные СМИ.

Девять человек были спасены от паводковых вод, и более 40 тис. домов были лишены энергии после штормов в Сиднее, Иллаварре и регионах Хантер.

Резкий шторм вызвал внезапное наводнение в нескольких районах, включая Парраматту на западе Сиднея, где перекрестки превратились в озера. Спасатели помогали водителям вытаскивать из них автомобили.

Как сообщал "Апостроф", в октябре в Туапсе Краснодарского края Российской Федерации из-за сильных ливней и потопа местная власть ввела чрезвычайный режим. Ранее более ста человек погибли в результате масштабного наводнения в Японии.

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