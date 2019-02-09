​Планирует что-то страшное: стало известно о коварных планах Путина по Украине

Президент России Владимир Путин вынашивает новые планы относительно агрессии против Украины, а также стран Балтии. Что сейчас на уме у Путина неизвестно, но однозначно – это что-то страшное.

Об этом "Апострофу" рассказал американский военный деятель, капитан 1-го ранга ВМС США, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Как Россия еще может дестабилизировать ситуацию в Украине? Она будет пытаться это делать не только в Украине. Недавно я был на съезде в одной из стран Балтии. У них тоже очень большая пятая колона, и они очень внимательно следят за тем, что происходит в Украине", - сообщил эксперт.

По его словам, Путин ничего не делает спонтанно, у него заранее все спланировано.

"У Кремля есть много вариантов, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в странах Балтии: это протесты на почве дискриминации русскоязычных или других вопросов, точечные теракты и так далее. Путин не действует ситуативно в отличие от Трампа - он кагэбэшник и стратег. У него могут меняться или корректироваться планы, но они всегда есть. К примеру, когда они говорили, что вошли в Грузию спонтанно - это было вранье. Они вошли с колонами, с опорными пунктами - это спонтанно не сделаешь. Точно также с Крымом и Донбассом - такие вещи спонтанно не делаются. А вот гражданский самолет они сбили спонтанно.

Сложно сейчас представить, какие планы вынашивает Путин и что у него происходит в голове, но, однозначно, что-то страшное. От человека, который у власти так долго и с такими полномочиями, можно ожидать всего", - убежден американский военный.

Кроме того, как он считает, Путин не отпустит Донбасс любой ценой.

"Донбасс, скорее всего, так и останется на какое-то время кровоточащей раной, как Приднестровье и Абхазия, которую Путин будет использовать. Вот не нравится ему что-то и начинается фаза обострения на Востоке Украины. Цель его понятна - не отпустить от себя далеко Украину, то есть в НАТО и ЕС - а вот методы меняются в зависимости от ситуации", - подытожил он.

Детально читайте в материале "Апострофа": Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер.