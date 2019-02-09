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В США врачам удалось оживить вмерзшую в лед кошку: опубликованы фото

суббота, 09 февраля 2019, 23:16

В американском штате Монтана от смерти спасли кошку, которая замерзла настолько, что буквально была покрыта кусками льда.

Об этом сообщает ВВС.

Хозяева обнаружили свою кошку по кличке Флаффи (Пушинка) в снегу, вся ее шерсть была покрыта кусками льда. На улице в это время было около -12 градусов по Цельсию.

Когда животное доставили в ветеринарную клинику, температура его тела была настолько низкой, что ее было невозможно измерить. Также врачи не могли провести внутривенное вливание.

Однако через несколько дней клиника опубликовала фото спасенной кошки.

Ветеринары использовали несколько разных методов, чтобы поднять температуру тела животного: отогревали теплой водой, феном, теплыми полотенцами. В итоге ее поместили в обогреваемую псарню.

Врач говорит, что за 24 года практики не видел ничего подобного - кошка была почти вся покрыта кусками льда. Температура ее тела была ниже 32 градусов по Цельсию, тогда как нормальная температура тела животного выше, чем у человека - 37-39 градусов.

В клинике напомнили, что если животное замерзает до такой степени, что не подает признаков жизни, главное как можно скорее начать его отогревать, но важно делать это постепенно, иначе можно усугубить ситуацию.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве спасли от смерти пострадавшего от браконьеров лисенка.

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