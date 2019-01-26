В Киеве спасли от смерти окровавленного лисенка: опубликовано видео

Лисенка, который попал в капкан браконьеров в киевском лесопарке "Виноградарь" прооперировали и поместили в стационар для животных.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Специально для тех, кто переживал за судьбу лисёнка, который попал в ловушка браконьеров, публикуем небольшое продолжение. Животное спасли, прооперировали и переместили в стационар, где лис пробудет 10 дней. После этого, если все будет хорошо - отпустят обратно в лес", - говорится в сообщении.

Известно, что лиса была обнаружена женщиной во время прогулки по лесопарку. Животное в металлической проволоке нашли не глубоко в лесу, а совсем рядом с жилыми районами. Зверь серьезно пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", подростки во Львове выбросили кота с высоты девятого этажа и сняли это на видео.