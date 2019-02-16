Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына: новые детали

25 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Вьетнам перед запланированным вторым саммитом с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает в субботу, 16 февраля, Reuters.

Уточняется, что в Ханое лидер КНДР планирует встретиться с вьетнамскими чиновниками. Также он посетит производственную базу в городе Бакнинь и индустриальный портовый город Хайфон. Президент и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг также встретится с северокорейским лидером.

При этом, сами переговоры Трампа и Кима состоятся в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Это станет их второй встречей после исторического саммита в Сингапуре в июне прошлого года. Вашингтон и Пхеньян в январе этого года договорились о проведении следующего саммита двух глав государств в конце февраля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали историю любви Трампа и Ким Чен Ына в стиле Love is.