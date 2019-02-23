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​Странно, что дети не избили: в сети "затроллили" фото одиозного пропагандиста Кремля

суббота, 23 февраля 2019, 21:07

В сети появился "странный" снимок одиозного российского журналиста Олега Кашина, который сразу же раскритиковали пользователи сети.

Фото опубликовал сам пропагандист на своей странице в Twitter.

"Был на детской вечеринке", - подписал снимок Кашин.

Под постом сразу появились саркастические комментарии пользователей.

"Ответь честно Олег, сейчас ты за Путина или нет? Это очень важно для моей жены", "Олег, не пи*дите про детскую вечеринку. Позавчера вы были у Скабеевой, а сегодня посетили Малышеву! Я угадал?", "странно как тебе ещё и дети п... не дали)", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", одиозный российский журналист Олег Кашин в эфире пропагандистской передачи на телеканале "Россия 24" назвал украинского режиссера Олега Сенцова врагом, а также негативно отозвался про Украину.

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