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​Ученые показали самый детальный снимок астероида

суббота, 23 февраля 2019, 19:16

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало самое четкое на сегодняшний день фото астероида Ультима Туле.

Кадр был сделан аппаратом New Horizons в начале января 2019 года.

Снимок был сделан камерой LORRI за 6,5 часа до максимального сближения аппарата с астероидом (на расстоянии около 6,62 тыс. км) и имеет разрешение порядка 33 м на пиксель.

"Чтобы сделать такие снимки, нам нужно было точно знать положение аппарата и астероида с точностью до секунды, ведь они двигались относительно друг друга со скоростью 32 тыс. миль в секунду", — рассказал руководитель миссии Алан Штерн.

На фотографии можно разглядеть несколько круглых образований и мелких темных впадин на астероиде. Теперь ученые спорят о причинах появления такого рельефа.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 22 февраля компания SpaceX осуществила свою 70-ю миссию — с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в очередной раз стартовала ракета-носитель Falcon 9.

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