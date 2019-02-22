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Компания Илона Маска запустила в космос луноход: опубликовано видео

пятница, 22 февраля 2019, 11:28

В ночь на 22 февраля компания SpaceX осуществила свою 70-ю миссию — с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в очередной раз стартовала ракета-носитель Falcon 9.

Об этом сообщается на Twitter странице компании.

На борту ракеты находились лунный космический аппарат "Берешит" израильской компании SpaceIL, а также индонезийский спутник связи PSN-6 (Nusantara Satu). Оба аппарата были успешно выведены на орбиту.

Ожидается, что израильский луноход совершит посадку на спутнике Земли в начале апреля 2019 года. Аппарат должен собрать пробы лунного грунта.

В случае успеха миссии Израиль станет четвертым государством (после России, США и Китая), посадившим космический аппарат на поверхность Луны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американский инженер и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео, в котором показал первый запуск двигателя Raptor.

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