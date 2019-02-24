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​Украинцев предупредили о нововведениях безвиза с ЕС

воскресенье, 24 февраля 2019, 09:31

ЕС внедряет глобальную электронную систему безопасности, которая позволит предварительную онлайн регистрацию граждан, планирующих посетить европейскую страну по условиям безвизового режима.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

"Нововведение коснется граждан всех стран мира, которые имеют безвиз с ЕС, включая США, Канаду, Австралию и Украину. Каждый, кто планирует посещать ЕС, должен будет раз в три года пройти онлайн-регистрацию в системе ETIAS. Регистрация будет платной, срок ее действия составит 3 года (независимо от количества путешествий), а ее стоимость составит всего 7 евро (для лиц младше 18 лет регистрация будет бесплатной). Ожидается, что процедура регистрации не будет сложнее, чем онлайн регистрацию на авиарейс", - говорится в сообщении.

Согласно информации, главным преимуществом нововведения является то, что человек заранее узнает о возможных осложнениях с въездом в ЕС - например из-за нарушения европейских миграционных правил, совершенных ранее. То есть отказов непосредственно на границе станет намного меньше.

В ГМС также напомнили, что новые правила вступят в силу в 2021 году, до сих пор режим поездок в ЕС будет оставаться неизменным.

Как сообщал "Апостроф", президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию, Которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

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