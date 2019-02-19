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Порошенко поставил крест на спорах вокруг будущего Украины в ЕС и НАТО

вторник, 19 февраля 2019, 13:28

Президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Подпись на документе глава государства поставил во время внеочередного заседания Верховной Рады 19 февраля.

19 февраля в парламенте проходит специальное заседание, посвященное пятой годовщине начала российской агрессии против Украины, в котором принимает участие руководство Украинского государства, народные депутаты, руководители силовых структур, а также главы дипломатических представительств иностранных государств.

В частности, на заседании присутствуют президент Украины Петр Порошенко, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, президент Европейского совета Дональд Туск, представители Европейского парламента и парламента Польши.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Конституцию Украины, которыми закрепляется курс на европейскую интеграцию и вступление в НАТО 7 февраля.

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