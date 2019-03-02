SpaceX осуществила исторический запуск ракеты Falcon 9 с манекеном на борту: видео

Аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.

Соответствующее видео запуска опубликовано в YouTube.

Известно, что ракета стартовала с мыса Канаверал. Crew Dragon в зависимости от комплектации может доставить на орбиту экипаж из 4 или 7 человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней.

Ракета Falcon 9 с Crew Dragon стартовала в 10:49 с мыса Канаверал. На борту корабля Crew Dragon миссии DM-1 (Demo-1) нет людей, но в одном из четырех кресел на орбиту отправился манекен в скафандре "Рипли", который несет в себе множество датчиков. Примерно через 10 минут после старта ракеты многоразовая первая ступень вернулась на Землю.

Стыковка корабля с МКС должна состоятся в воскресенье, 3 марта. После стыковки с Международной космической станцией Crew Dragon проведет на орбите почти неделю, а затем вернется на Землю. Миссия DM-1 завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал в пятницу, 8 марта.

Ожидается, что после тестовых полетов без экипажа корабли начнут выполнять пилотируемые полеты к МКС (для SpaceX такой полет состоится не раньше июня, а Boeing отправит астронавтов на орбиту в августе).

Как сообщал "Апостроф", ранее в США произошло ЧП с ракетой SpaceX Маска.