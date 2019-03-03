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Вокруг "Евровидения" в Израиле вскрылся большой скандал из-за продажи билетов

воскресенье, 03 марта 2019, 20:31

В Израиле приостановили продажу билетов на международный песенный конкурс "Евровидение" из-за скандала со спекуляцией.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Так, корпорация "Кан" отдала распоряжение руководству кассы "Леан" временно приостановить продажу билетов на конкурс "Евровидение 2019".

Согласно подозрениям контролеров, назначенных корпорацией, сотни билетов на хорошие места на сумму в сотни тысяч шекелей не были выставлены на продажу для широкой публики, а продавались видным представителям СМИ, спорта и культуры.

Ранее министр внутренней безопасности Гилад Эрдан отдал распоряжение полиции пресечь спекуляцию билетами на конкурс "Евровидение 2019".

Распоряжение было отдано после жалобы руководства кассы "Леан", которая заявила о централизованном приобретении билетов, продаваемых потом по цене, в два с половиной раза превышающей изначальную.

Как сообщает издание, в общей сложности в Тель-Авивском выставочном центре EXPO состоятся девять мероприятий: шесть репетиций, два полуфинала и финал конкурса. На каждое мероприятие будут продаваться около 5 тысяч билетов, из которых около 1,5 тысяч достанутся иностранцам.

Стоимость билетов на финал – от 1.150 шекелей за место в зале и 1.350 шекелей за место в первых рядах до 1.500 шекелей за стоячее место у сцены и 1.700 шекелей за лучшие места. Места в VIP-зоне с едой, питьем и доступом к членам делегаций – 2.000 шекелей.

Цены на билеты на полуфиналы – от 750 шекелей до 1.250 шекелей, цены на репетиции – от 350 до 500 шекелей. 500 билетов на генеральную репетицию перед финалом будут розданы солдатам ЦАХАЛа.

Как сообщал "Апостроф", украинский артист Олег Винник рассказал, как он хотел поехать представлять страну на международном песенном конкурсе "Евровидение".

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