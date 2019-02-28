В среду, 27 февраля, Украина отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019. Соответствующее решение было принято Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Музыкальный продюсер, композитор, поэт и драматург АЛЕКСАНДР ЯГОЛЬНИК считает это решение позорным и таким, что катастрофически ударит по имиджу Украины. Об этом Ягольник заявил в блиц-интервью "Апострофу".

- Отказ Украины от участия в Евровидении - это правильный или неправильный шаг?

- Это колоссальный позор на международном уровне, который будут вспоминать наши соседи практически всегда, когда захотят нас потом как-то достать, а все международное сообщество, которое любит Евровидение, будет крутить пальцем у виска.

Это наиболее тупое решение, которое когда-либо принимал [Зураб] Аласания (председатель правления НОТУ, - "Апостроф") в своей жизни. Оно оскорбляет достоинство украинских музыкантов вообще, и тех людей, которые вкладывают свои талант и душу в то, чтобы украинская песня развивалась и была популярной. Потому что так откровенно, как это было сделано с телефонными манипуляциями по YUKO (украинская группа, сочетающая в своем творчестве фольклор и электронную музыку, - "Апостроф"), когда единственная украинская песня группы, солистка которой публично отказывается от российского гражданства в пользу украинского, набирает меньше баллов, чем две девушки из Крыма (дуэт Анна-Мария), которым трудно сказать, что Крым - это Украина. У меня просто нет слов.

Они реально эту систему утопили, и даже не хочется думать вообще о музыке, потому что чиновники могут решать все, что они себе думают.

Я, конечно, поддерживал Аласанию, но теперь понимаю, что он в силу своих профессиональных сложностей с наблюдательным советом (а он висел на волоске - Аласанию отстранили от руководства НОТУ, но впоследствии решение было отменено, - "Апостроф") наверняка решил, что напоследок надо угробить единственное хорошее, что появилось на общественном телевидении с его приходом - это конкурс по отбору на Евровидение. И этот конкурс был только потому, что он объединился с денежным (телеканалом) СТБ.

- А как вообще так получилось, что к конкурсу были допущены исполнители, которые гастролируют в России, или тот же дуэт Анна-Мария?

- Это первая ошибка Аласании, допустившего этих людей. Возможно, это связано с тем, что прошлым летом в руководстве СТБ появилась русская кровь (в менеджменте) и они решили, что на Евровидение надо больше "голубей мира". Соответственно, из 860-ти, если не ошибаюсь, песен, которые подавались на конкурс, выбрали людей, гастролирующих в России - это нонсенс. Но Аласания это пропустил, доведя до белого каления все патриотическое общество, когда это выяснилось. И позже он еще и убил все украинское творческое патриотическое общество своим решением.

Вместо того, чтобы поддержать Юлю Юрину (солистка группы YUKO, - "Апостроф"), у которой специально украли голоса во время голосования, Аласания просто убил желание творчества по крайней мере до тех пор, пока Евровидение не закончится. Например, в финале 2016 года было 390 тысяч голосов, а сейчас только 170 тысяч - и это при том, что с каждым годом интерес к конкурсу только рос. Этот конкурс смотрели даже россияне, потому что у них такого шоу не было.

- Два года назад в отборе принимала участие Джамала, которая впоследствии выиграла Евровидение. До этого Украину на песенном конкурсе также представляли известные и успешные певцы. А в этом году звезд не было. Почему так?

- Участников конкурса отбирала СТБ, а ее музыкальным продюсером был Руслан Ахрименко, он же Руслан Квинта. У него давно известны симпатии к тем людям, которые выступают в России. И я не исключаю, что эти люди появились в частности потому, что они свои для Квинты, ибо выступают в России.

- Только по этой причине на конкурсе в этом году не было звездных людей, которые потенциально могли принести Украине победу на Евровидении?

- Мне кажется, что YUKO бы хорошо выступила. А, собственно, победа на Евровидении - это, будем откровенны, политический конкурс.

- Отказ Украины от Евровидение нанесет ущерб имиджу нашей страны?

- По имиджу это ударит катастрофически. Мы продемонстрировали всему международному сообществу, что настолько бестолковы, что, проведя конкурс, отказываемся от участия. Это идиотское решение.

- Что касается победы MARUV в нацотборе. Это музыкальные запросы украинцев сегодня?

- Я считаю, что MARUV помогли выиграть, а у YUKO откровенно украли голоса. Это технология. Контора, занимается голосованием, ни разу ничего не сказала, потому что им, наверное, нечего сказать. Они и сами понимают, что что-то не так, но доказать этого не могут. Смотрите, если в Америке российские хакеры на выборы влияли, то что им стоит повлиять на Украину.

- С MARUV понятно. Но отказались (ехать на Евровидение) и Freedom Jazz, и KAZKA. Почему так?

- Потому что они поняли, что что-то здесь не честное и не чистое происходит. И все, наверное, боялись, что вылезет компромат на выступления в России. Потому что поддержка MARUV со стороны ФСБ была такой, что вылез компромат даже на Джамалу.