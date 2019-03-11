​Скандал вокруг девочки-маугли в Москве: стало известно об отце из Украины

У 5-летней девочки-маугли, которую обнаружили в одной из московских квартир (Россия), отец украинец и два года назад был депортирован.

Об этом сообщила соседка матери, оставившей ребенка на произвол судьбы, на видео опубликованном LIFE SHOT.

"У девочки папа украинец был. Два года, как его депортировали и у Ирочки все пошло не так", - сообщила одна из соседок.

Другие жители дома рассказали, что женщина постоянно твердила, что у них "все хорошо". Соседи постоянно помогали девочке с вещами и приносили фрукты. Они также сообщили, что последние полгода девочка не выходила из квартиры.

В последнее время женщина подолгу стала оставлять ребенка одного в заваленной мусором квартире.

"Последний раз она была 7 числа, приносила ей что-то поесть", - рассказывает соседка. По словам женщины, та сразу же вызвала скорую для ребенка и полицию для "матери".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Индии нашли девочку-маугли, которая жила в лесу с обезьянами.