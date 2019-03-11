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​В Германии обнаружили новые свидетельства зверств нацистов

понедельник, 11 марта 2019, 10:49

В Арнсбергском лесу на западе ФРГ (земля Северный Рейн-Вестфалия) археологи обнаружили более 400 вещей, принадлежавших пленным немецкими фашистами советским и польским гражданам.

Об этом сообщает tt.inf.ua.

Находки сделаны в местах трех массовых расстрелов, устроенных в марте 1945 года. По данным директора Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиаса Лёба, тогда погибли 208 человек - мужчин, женщин и детей.

Новые находки, по мнению историков, позволят узнать, как жили люди в плену. Хотя многие личные вещи были собраны расстрельными командами, часть из них просто закопали. Среди извлеченного из-под земли оказались монеты, пуговицы, бусины, посуда, столовые приборы, предметы одежды, футляр для очков, расческа, молитвенник на польском языке, а также детали гармоники. Уже сейчас можно сказать, что большинство этих вещей принадлежало женщинам.

По словам историков "весной 1945 года, когда исход войны был уже предрешен, немецкие войска отступали, оставляя вопрос о судьбе угнанных рабочих в руках местных властей". Угроза бунта и попытки скрыть совершенные преступления приводили к таким злодеяниям, как массовые расстрелы.

Ученые также напомнили, что в годы Второй мировой войны в Германию были согнаны на принудительные работы миллионы людей с оккупированных территорий. На западе ФРГ, где проводились последние раскопки, расположено свыше 2700 общих могил, в которых захоронены порядка 340 тысяч погибших подневольных работников.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму был напечатан учебник "История Крыма", в котором акцентируется внимание на якобы распространенном сотрудничестве крымских татар с нацистами во время Второй мировой войны и "особых благах" в ссылке.

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