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На службе фашистов: оккупанты выдали фейковую историю Крыма

понедельник, 18 февраля 2019, 16:12

В оккупированном Крыму был напечатан учебник "История Крыма", в котором акцентируется внимание на якобы распространенном сотрудничестве крымских татар с нацистами во время Второй мировой войны и "особых благах" в ссылке.

Об этом сообщают эксперты Крымской правозащитной группы.

Учебник для 10 класса недавно появился в школах оккупированного полуострова. Именно в нем находятся высказывания, разжигающие ненависть к крымскотатарскому народу.

Речь идет об утверждении, что якобы во время Второй мировой войны часть крымских татар "встречала немецких оккупантов цветами и вином". Кроме того, авторы учебника уверяют, что представители крымскотатарского народа были более активно вовлечены в коллаборационистскую деятельность, чем другие этнические группы Крыма.

Оккупанты также пытаются убедить школьников, что крымским татарам в местах выселения бесплатно предоставляли пищу, приусадебные участки и ссуды на строительство жилья.

Как отмечается, эти утверждения являются спорными и не имеют массовых подтверждений со стороны очевидцев и пострадавших. Таким образом, в общем контексте представленной в учебнике информации усматриваются проявления языка вражды. В частности, публикации высказываний, которые подвергают сомнению общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации во время депортации крымскотатарского народа,

Эксперты отмечают, что учебник необходимо немедленно изъять из списка учебных пособий. Правозащитники добавляют, что в подконтрольных Кремлю СМИ разжигание ненависти к крымским татарам, украинцам и другим группам – частое явление.

Руководитель Центра гражданского образования "Альменда" Валентина Потапова отмечает, что такие формулировки в учебнике могут привести к возникновению межэтнических конфликтов.

"У власти Крыма очень целенаправленная политика разжигания межнациональной розни. В течение 5 лет, начиная с 2014 года, делается все возможное, чтобы расколоть крымское сообщество, создать условия для этнических конфликтов на бытовом уровне", – отмечает она.

Правозащитница отмечает, что количество детей, которые могут начать изучать крымскую историю по этому учебнику, примерно 10-15 тысяч школьников в год. И это только в том случае, если по этому "учебнику" будут учиться только 10-классники.

"Такие мегаманипуляции сознанием подрастающего поколения, несомненно, будут иметь серьезные последствия. Как трагедия с массовыми убийствами в Керчи непосредственно связана с массовой милитаризацией сознания, так и внедрение подобных учебников может привести к преступлениям на почве ненависти в отношении крымских татар", – считает Потапова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские оккупанты развернули в Крыму "ползучую депортацию" крымских татар - их преследуют и буквально выживают с полуострова.

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