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Разрушительный тропический циклон в Зимбабве унес жизни 150 человек: жуткие фото и видео

понедельник, 18 марта 2019, 00:02

Тропический циклон "Идай", обрушившийся на центральную часть Мозамбика 15 марта, унес жизни 150 человек.

Об этом сообщает New York Post.

По данным местных властей, стихия разрушила некоторые дома, мосты, также из-за нее произошли перебои с подачей электроэнергии и размыты дороги.

В настоящее время более 100 человек считаются пропавшими без вести.

Агентства ООН и "Красный Крест" помогают в спасательных работах, пытаясь доставить еду и лекарства пострадавшим на вертолете. Среди погибших двое учеников, которые были среди десятков, запертых в школьном общежитии после падения камней с близлежащей горы.

Военные Зимбабве пытаются спасти 197 других учеников в школе. Но условия не позволяют осуществлять воздушную спасательную операцию, заявило министерство информации правительства.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось впечатляющее видео разрушительного шторма в австралийском Сиднее, вследствие которого были затоплены и обесточены десятки районов.

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