Апокалипсис в Сиднее: появилось впечатляющее видео мощного шторма

В сети появилось впечатляющее видео разрушительного шторма в австралийском Сиднее, вследствие которого были затоплены и обесточены десятки районов.

Соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале LIFE SHOT.

На видео показаны впечатляющие моменты, как молнии перед началом масштабной грозы паутиной охватили небо.

Напомним, девять человек были спасены от паводковых вод, и более 40 тис. домов были лишены энергии после штормов в Сиднее, Иллаварре и регионах Хантер.

Резкий шторм вызвал внезапное наводнение в нескольких районах, включая Парраматту на западе Сиднея, где перекрестки превратились в озера. Спасатели помогали водителям вытаскивать из них автомобили.

Как сообщал "Апостроф", в октябре в Туапсе Краснодарского края Российской Федерации из-за сильных ливней и потопа местная власть ввела чрезвычайный режим. Ранее более ста человек погибли в результате масштабного наводнения в Японии.