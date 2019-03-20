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Суд в Гааге вынес жесткий приговор по апелляции Караджича

среда, 20 марта 2019, 16:45

20 марта суд в Гааге отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор по обвинению в геноциде, который ему был вынесен в 2016 году трибуналом.

Как сообщает ВВС, суд ужесточил назначенное наказание и приговорил его к пожизненному сроку.

Караджич не смог доказать, что не отдавал приказа убивать мусульман. Судья во время заседания заявил, что бывший лидер боснийских сербов лично подписывал "седьмую директиву", целью которой было сделать жизнь мусульман в Боснии "невыносимой".

Остальные аргументы Караджчиа суд также счел неубедительными.

Напомним, что в 2016 году трибунал по бывшей Югославии приговорил Радована Караджича к 40 годам тюрьмы. Его признали ответственным за организацию массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году, когда были убиты более семи тысяч мужчин.

Караджича также признали виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады города Сараево.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 22 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил генерала боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению.

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