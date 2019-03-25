РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

25 марта

23:29
В США сделали России строгий выговор из-за Венесуэлы
22:57
Убийство Гандзюк: журналисты раскрыли новые неожиданные подробности
22:27
В Киеве кипятком залило улицу: опубликованы фото
21:58
В популярном фитнес-клубе Киева умер мужчина: фото и видео с места трагедии
21:28
Солдаты Путина понесли очередные потери в Сирии: первые подробности
20:59
Генерал США рассказал, как нужно защищать украинское побережье
20:30
В Луцке "грустные" вандалы испортили памятник Шевченко: фото
20:20
Люксембург - Украина: стартовые составы
20:02
Трамп заговорил о расследовании шпионажа Сытника после заявления Луценко
19:59
Готовятся к десанту: Россия проводит в Крыму масштабные учения
19:30
"Слил" патриотов: в сети резко высказались об одном из кандидатов в президенты
19:25
Порошенко подал в суд на телеканал Коломойского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США сделали России строгий выговор из-за Венесуэлы

понедельник, 25 марта 2019, 23:29

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова прекратить направлять российских военных в Венесуэлу.

Об этом сообщает Reuters.

Помпео сделал соответствующее заявление в ходе телефонного разговора с Лавровым.

Как отмечается, госсекретарь Помпео сказал российскому министру, что Соединенные Штаты и страны региона не будут бездействовать, когда Россия обостряет напряженность в Венесуэле. По его словам, дальнейшее введение российского военного персонала в поддержку "незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле создает риск продолжения страданий венесуэльского народа, который подавляющим большинством поддерживает временного президента Хуана Гуайдо".

Помпео призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, в частности, подавляющего большинства стран Запада, которые "добиваются лучшего будущего для народа Венесуэлы".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Конгрессе США подготовили законопроект против россиян, оказывающих влияние на Венесуэлу.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: