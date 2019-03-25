В США сделали России строгий выговор из-за Венесуэлы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова прекратить направлять российских военных в Венесуэлу.

Об этом сообщает Reuters.

Помпео сделал соответствующее заявление в ходе телефонного разговора с Лавровым.

Как отмечается, госсекретарь Помпео сказал российскому министру, что Соединенные Штаты и страны региона не будут бездействовать, когда Россия обостряет напряженность в Венесуэле. По его словам, дальнейшее введение российского военного персонала в поддержку "незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле создает риск продолжения страданий венесуэльского народа, который подавляющим большинством поддерживает временного президента Хуана Гуайдо".

Помпео призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, в частности, подавляющего большинства стран Запада, которые "добиваются лучшего будущего для народа Венесуэлы".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Конгрессе США подготовили законопроект против россиян, оказывающих влияние на Венесуэлу.