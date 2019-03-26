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​На росТВ показали известного мафиози для антиукраинской пропаганды: фото и видео

вторник, 26 марта 2019, 07:09

На российском телеканале "Россия 1" с пропагандой против президента Украины Петра Порошенка виступил известный криминальный "авторитет" из Америки Сэм Кислин.

Об этом написала российский журналист Анастасия Кириленко в Facebook, публикуя соответствующее видео.

"Милота. Солнцевского авторитета из Одессы, финансиста Руди Джулиани (ближайший соратник Трампа), известного на Брайтон-Бич барыгу показывают у Соловьева. "Американский бизнесмен" 1936 года рождения, разбогатевший еще в советское время на сделках с Трампом в Ньйю-Йорке и на экспортных лицензиях из СССР (КГБ детектед) легендарный одесский джентельмен с Брайтон-Бич не только жив, но еще и нашел силы топить против Порошенко.

Как говорит мне один коллега "всюду ты видишь бандитов". А они и правда есть.

Ждем появления у Соловьева подозреваемого в участии в "молдавском ландромате" московского молдованина Ренато Усатого, признавшегося сотрудникам консорциума OCCRP в работе на ФСБ. Усатый неожиданно вспомнил, что существовали "группировки Порошенко"", - говорится в сообщении.

Журналист подметила, что Россия "не изменяет своим традициям везде попытаться влезть и понадкусывать".

Как известно, директор компании Trans Comodities Сэм Кислин (родившийся в 1935 году в Одессе) начинал с магазина электроники на Манхэттене. Магазин был излюбленным местом советских дипломатов, агентов КГБ и членов политбюро. В 1976 Кислину и его партнеру, другому эмигранту из СССР Тамиру Сапиру (Теймуразу Сепиашвили из семьи грузинских евреев), удалось продать 200 телевизоров в гостиницу Трампа Commodore Hotel в кредит на 30 дней. Сэм Кислин в интервью журналистам похвалил Трампа за вовремя выплаченные деньги. Телевизорами дело не ограничилось. Сапир объединился с двумя другими еврейскими эмигрантами из СССР, Феликсом Сатером и Тевфиком Арифом, и инвестировал средства в проект Trump SoHo, который включает отель и жилой комплекс на Манхэттене. Вскоре Трамп заключил партнерство с девелоперской компанией Bayrock-Sapir, которую возглавляла эта же троица.

Все эти четыре еврейских эмигранта из СССР — Кислин, Сатер, Сапир и Ариф — прямо или косвенно были связаны с организованной преступностью.

Тевфика Арифа в 2010 году арестовали во время полицейского обыска в Турции и обвинили в том, что он руководит международной преступной сетью, в которой работают несовершеннолетние проститутки. Но дело до суда так и не дошло.

Сэма Кислина ФБР связала с Иваньковым (Япончиком) и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ).

Trans Commodities Кислинавместес Blonde Management Corp. (другой нью-йоркской компанией, которой управлял племянник Кислина) выступила коспонсором визы Антона Малевского, лидера Измайловской ОПГ, а также служила для прокачки денег Михаилом Черным (Кислин не отрицал партнерство с Черным, а о Малевском якобы ничего не слышал).

Как сообщал "Апостроф", в Москве показали сбежавшего из Украины сотрудника СБУ.

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