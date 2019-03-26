​В Москве нашли мертвым высокопоставленного генерала ФСБ

В Москве нашли мертвым генерала-майора ФСБ РФ, экс-сотруника КГБ Сергея Соколова.

Об этом сообщает Mash в Telegram.

Согласно данным, Соколов - бывший сотрудник Десятого отдела КГБ России, позже стал руководителем одного из управлений ФСБ.

Тело 59-летнего генерал-майора обнаружили в его квартире на севере города. Как сообщается, последний раз он выходил на связь с родными в начале месяца. С тех пор его никто не хватился.

Рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ + военный билет с указанием должностей КГБ и ФСБ.

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