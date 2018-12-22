В России нашли мертвым важного чиновника: подробности

Стало известно о гибели советника председателя правительства Дагестана Артема Здунова – Андрея Афонина в Махачкале (столице Дагестана, Россия).

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Афонин найден мертвым сегодня (в пятницу, 21 декабря) в номере гостиницы ‘Приморская’ в Махачкале. Вскрытие пока не производили. Допрашивается персонал гостиницы и охрана. Выясняют все обстоятельства случившегося", – говорится в сообщении.

Как уточняет издание "Черновик", дверь номера, в котором проживал чиновник, пришлось вскрыть. Мужчину обнаружили мертвым в постели.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России неожиданно умер генерал войск Путина. В частности, 11 октября скоропостижно скончался на 59-м году жизни Герой РФ, командующий Восточным округом войск Нацгвардии генерал-полковник Игорь Груднов. Также стало известно о смерти автора книги о "бандеризации Украины".