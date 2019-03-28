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​Сеть повеселило уморительное видео о неправильных россиянах

четверг, 28 марта 2019, 23:11

В сети появилось забавное видео, в котором с сарказмом рассказывается о "неблагодарных" россиянах, которые жалуются на жизнь в стране.

Соответствующий ролик опубликован в сообществе "Усы Пескова" в Facebook.

"Зря говорят, что Кремль не умеет прощать. Умеет. А кто не верит - смотрите ролик. В нем мы, как всегда, уполномочены объяснить", - подписаны видеокадры.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Кризис закончился, господа! Наступил стабилиздец!", "Сарказм наверное единственное действенное средство от того как приходится о*уевать от постоянных выпадов власти)", "нет кризиса,вас тупо грабят!", "Насколько не изменят память ...в рашке последние 50 лет не просто кризис а хаус-б*я", "стадо терпит же", "Аголтелая русофобия", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в течение ближайших трех десятков лет россияне вымрут.

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